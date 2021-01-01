فاران: رحيلي عن ريال مدريد جاء في توقيت مثالي

وكالات / سما /

أكد المدافع الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، أن رحيله عن ريال مدريد الإسباني وانضمامه لكتيبة الشياطين الحمر جاء في توقيت مثالي.

وصرح فاران لموقع مانشستر يونايتد الرسمي قائلاً” أنا سعيد جداً ومتحمس لبداية رحلة جديدة، بعدما عشت مغامرة جيدة للغاية في فريقي القديم، ولكن الآن هي بداية جديدة لي وأنا سعيد للتواجد هنا”.

وأضاف مفيداً “من الصعب إجراء مقابلة معي باللغة الإنجليزية ولكني سأحاول من أجل أن أكون قريباً من الجمهور لأننا نتشارك نفس الأهداف، من المهم بالنسبة لي أن أشعر بالراحة مع زملائي ومع المدرب”.

وعن الانضمام لليونايتد وتوقيت الصفقة قال” الفرصة للقدوم لليونايتد كانت مذهلة بالنسبة لي، لذلك قررت التغيير لي ولأسرتي، لقد جاءوا معي إلى إنجلترا، لقد حدث كل شيء في التوقيت المثالي، شعرت أن الوقت مناسب لهذه الخطوة”.

وبخصوص أساطير مانشستر يونايتد قال” فيديتش وفيردناند كانا أساطير، أتذكر لاعبين في النادي على غرار كريستيانو رونالدو، ريان جيجز وبيكهام أيضاً، إنهم أساطير أيضاً، أنا فخور لكوني جزء من هذه العائلة”