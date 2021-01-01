لابورتا يحسم موقف برشلونة من بيع بيدري وفاتي

وكالات / سما /

حسم رئيس برشلونة، خوان لابورتا، موقف النادي من بيع جواهر الفريق الشابة على غرار أنسو فاتي، بيدري وحتى فرينكي دي يونج لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وشدد لابورتا على عدم المساس بجواهر الفريق الكتالوني مؤكداً أن النادي لا يفكر حتى في الأمر مفيداً بأن سبيل تقوية الفريق الكتالوني سيكون من المواهب المتواجدة في اكاديمية لا ماسيا.

وصرح رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين قائلاً “لا نفكر حتى في فكرة بيع أنسو فاتي أو دي يونج أو بيدري، وسنواصل الاعتماد على لا ماسيا”.

وأضاف مفيداً” نشعر بحماس شديد الآن، وأرغب في أن أقول للجمهور أن علينا الاتحاد في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى”.

وأكمل الرئيس الكتالوني” في الوقت الحالي أرى نفسي أكثر خبرة من الحقبة الأولى، وحولي أشخاص أفضل من ذي قبل، وفي هذه الظروف المعقدة يكون من الجيد أن يتحد الجميع”.

وعن السلام البارد مع ليونيل ميسي بعد رحيله عن برشلونة قال” الحزن كان هائلاً، هو شيء مفهوم، ولم نتمكن من فعل كل شيء كما خططنا له، أرى ليو بنفس التقدير، ولكن من العار عدم نهاية القصة بالطريقة التي أردناها”.