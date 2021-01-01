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الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء في يتما جنوب نابلس

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة يتما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يتما ترافقها جرافة، وهدمت منزل المواطن براء أحمد النجار، وهو قيد الإنشاء.

وأضاف، أن المنزل هدمه الاحتلال قبل 15 عاما، وأعاد صاحبه بناءه مجددا، ويقع شرق شمال يتما، مقابل جبل صبيح الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية احتجاجا على اقامة بؤرة استيطانية على قمته.

وأكد دغلس أن قوات الاحتلال شنت حملة واسعة ضد المنازل في ذات المنطقة من اخطارات وعمليات هدم.

#الاحتلال #نابلس #بلدة يتما

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