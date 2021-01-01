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الصحة بغزة : 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة تعافٍ

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 522 إصابة جديدة، وتعافي 14 حالة، دون حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 2080 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 119525 إصابة، والحالات النشطة 2966 حالة، والمتعافين 115447 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1112 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 108 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 61 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 122126شخصاً.

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