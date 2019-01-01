الصحة العالمية تنصح : هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية

وكالات

​ بثت حسابات التواصل الرسمية لمنظمة الصحة العالمية مجموعة من مقاطع الفيديو والإنفوغرافيك للتوعية والتذكير بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للنجاة من الإصابة بالعدوى أثناء الموجة الحالية من تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد ومتغيراته المتعددة.

ونوهت منظمة الصحة العالمية بأن العالم أجمع يواجه الجائحة الكارثية ولابد من تكاتف الجهود للتغلب على كوفيد-19 من خلال كسر سلاسل انتشار العدوى بين أفراد المجتمع.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,361,805 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، كما تأكدت إصابة أكثر من 207,192,810 أشخاص بالفيروس.

3 عوامل أساسية

تضمنت مقاطع الإنفوغرافيك 3 عوامل أساسية يمكن أن تساعد على اتخاذ خيارات آمنة عند التواجد في منطقة ينتشر فيها إصابات كوفيد-19 وهي:

- الموقع

- المسافة بين الأفراد

- ومدة التواجد بالمنطقة

وأفاد خبراء منظمة الصحة العالمية أن الأماكن المفتوحة وغير المغطاة أكثر أمانًا من القاعات والغرف المغلقة، خاصةً إذا كانت صغيرة أو لا يوجد بها منافذ لتهوية جيدة.

ويعد الحفاظ على مسافة حوالي متر إلى مترين بعيدًا عن الأشخاص الآخرين من الإجراءات المهمة، علاوة أن الوضع يكون أكثر أمانًا عندما يكون هناك عدد أقل من الأشخاص حولنا.