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فيديو صادم لسقوط أفغان من طائرة عسكرية أميركية عقب إقلاعها من مطار كابل

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو صادم لسقوط أفغان من طائرة عسكرية أميركية عقب إقلاعها من مطار كابل



وكالات

أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أفغانية مواطنين ينتشلون جثث أشخاص سقطوا فوق المنازل بعد تشبثهم بإطارات طائرة أقلعت من مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وتداولت وسائل إعلام محلية وناشطون مقاطع فيديو صادمة لتشبث مواطنين أفغان بعجلات طائرة عسكرية أميركية لحظة إقلاعها من مطار كابل.

وتظهر في المقطع الطائرة الأميركية التي تستعد للإقلاع في حين يجري مئات الشبان الأفغان أمامها وحولها، ويتشبث عدد منهم بعجلاتها وهي تواصل المسير على المدرج.

كما بث ناشطون مقطعا آخر يظهر قيام راكب على إحدى الطائرات برفع أحد الأشخاص إلى باب مفتوح في الطائرة، وتمكن الشخص الآخر من الصعود بمساعدة آخرين على الأرض، من دون أن يعرف مصيره.

وأظهر مقطع آخر مجموعة من الناس يقفون حول جثة شخص سقط فوق منزل بعد تشبثه وآخرين بإطارات طائرة أقلعت من مطار كابل.

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