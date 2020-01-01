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الصحة الإسرائيلية: 8646 إصابة جديدة بكورونا والحالات النشطة ترتفع لـ53169

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 8646 إصابة جديدة بكورونا والحالات النشطة ترتفع لـ53169



القدس المحتلة / سما /

​شخصت 8646 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي يسجل بموجة الجائحة الرابعة.

فيما تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع في الوقت الذي تضاعفت نسب نتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وسجلت إصابات كورونا معدل قياسي يومي هو الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي، علما أنه تم، يوم الأحد، تسجيل 7177 إصابة بغضون 24 ساعة، فيما تواصل الإصابات النشطة بالارتفاع لتبلغ 53169 إصابة نشطة غالبيتها طفيفة.

وتوفي 8 أشخاص، أمس الإثنين، تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، بينما في يوم الأحد، توفي 17 شخصا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 6687 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأظهر مُعامل تناقل العدوى (R) ارتفاعا، ليتوقف عند 1.31، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة في مستشفيات البلاد، حيث يرقد في أقسام كورونا، 881 مصابا، بينهم 528 مصابا بحالة خطيرة، و89 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع استمرار تفشي الفيروس وتسجيل معدلات قياسية بالإصابات، كثفت وزارة الصحة من فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 143 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 6.2% منها موجبة.

وبظل تفشي الفيروس، تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم بالجرعة الثالثة ووسعتها لمن هم بجيل 50 عاما وما فوق، حيث تلقى 1.1 مليونا التطعيم بالجرعة الثالثة ضد كورونا، بينما 5.4 مليونا تلقوا الجرعة الثانية، و5.9 مليونا حصلوا على الجرعة الأولى.

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