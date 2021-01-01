ثلاثة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسرى عزام ذياب، ومحمد مرداوي، وأحمد أبو حنانة دخلوا أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

ويقبع الأسير ذياب (42 عاما) في سجن "ريمون" وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، علماً أن العائلة لم تجتمع بشكل كامل منذ عام 1993 نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة.

أما الأسير محمد مرداوي، فقد دخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل مزمنة في الرئة والأمعاء والمعدة، ومشاكل صحية أخرى، علماً أنه محكوم بالسجن لـ(28) عاماً، ويقبع في سجن "النقب الصحراوي"، وحرم والده من زيارته لمدة خمس سنوات، وله شقيق آخر معتقل وهو أحمد مرداوي.

ودخل الأسير أحمد أبو حنانه عامه الـ13، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ويقبع في سجن "نفحة.