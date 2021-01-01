آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود وسط قطاع غزة

الوسطى / سما /

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود داخل قطاع غزة إلى الشرق من المحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر إعلامية ، أن 8 جرافات وآليتي "ميركافا" إسرائيلية بشكل محدود من بوابة السرحي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وقامت باعمال تجريف وتمشيط بالمنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته ضد المزارعين سواء بإطلاق النار عليهم أثناء حصد المزروعات أو بتجريف أراضيهم المزروعة دون أن يشكل المزارع أدنى خطورة على جنود الاحتلال.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.