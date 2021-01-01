  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود وسط قطاع غزة

الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود وسط قطاع غزة



الوسطى / سما /

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود داخل قطاع غزة إلى الشرق من المحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر إعلامية ، أن 8 جرافات وآليتي "ميركافا" إسرائيلية بشكل محدود من بوابة السرحي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وقامت باعمال تجريف وتمشيط بالمنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته ضد المزارعين سواء بإطلاق النار عليهم أثناء حصد المزروعات أو بتجريف أراضيهم المزروعة دون أن يشكل المزارع أدنى خطورة على جنود الاحتلال.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

#الاحتلال #جرافات #غزة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

السلطة ليست طرفًا فيه.. اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..

كيف هزم 80 ألف طالباني جيشا أفغانيا من 300 ألف عسكري أنفقت عليه واشنطن 100 مليار دولار

غانتس يوقع قرارا بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة والسبب حماس ..

شائعة قتلت الأفغان في كابل

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في مكتب السنوار مساء اليوم..

"هخلي الناس تمشي تتكعبل بالشقق".. ما الذي قصده السيسي عن قانون الإيجار القديم؟

الحزب في مفترق طرق... جيوبوليتيكال فيتشرز: حزب الله يواجه ساعة الحقيقة

الأخبار الرئيسية

اتصالات مصرية مع الفصائل وإسرائيل لمنع التصعيد والقاهرة تقرر سلسلة خطوات اتجاه غزة ..

اسرائيل بعتث رسالة شديدة اللهجة لحماس.. والجيش يرفع حالة التأهب على حدود غزة

شهيد

صحيفة إسرائيلية: الضفة عبارة عن صندوق بارود وارتفاع أعداد الشهداء يشعر "إسرائيل" بالقلق

8

وزيرة الصحة الفلسطينية تصدر تعميما بخصوص لقاح كورونا

افغان

كيف هزم 80 ألف طالباني جيشا أفغانيا من 300 ألف عسكري أنفقت عليه واشنطن 100 مليار دولار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية