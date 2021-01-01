الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من الخليل، وفتشت منازل ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن خالد أبو تركي من منطقة ضاحية اسكان البلدية بمدينة الخليل، عقب دهم منزله وتفتيشه.

على صعيد آخر، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت امر شمال الخليل عرف من أصحابها الأسير السابق محمد محمود الصليبي، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل المدينة، ومداخل بلدات الظاهرية وبيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.