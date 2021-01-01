سلطات الاحتلال تداهم خربة ابزيق بالأغوار الشمالية وتسلم إخطارات بالهدم

الأغوار / سما /

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية وسلّمت إخطارين لعائلتين بالهدم، إضافة إلى مطالبة عائلة ثالثة بهدم منشآتها.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال داهمت الخربة وسلمت إخطارين مكتوبين تحت بند "إعطاء فرصة نهائية" لعائلتين تمهيدا لهدم مساكنهم وحظائر أغنامهم، كما طالبوا عائلة ثالثة بهدم خيام لها تحت التهديد وفي حال عدم القيام بذلك سينفذ الجيش الهدم خلال أسبوع.

كما وجهت سلطات الاحتلال إخطارا لعائلة بالطرد من مسكنها بحجة التدريبات العسكرية التي ستتم خلال أيام 22 و25 و31 من الشهر الجاري.