رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد أربعة شبان في مدينة جنين ومخيمها برصاص الاحتلال.

كما أبرزت تسجيل حالة وفاة واحدة و620 إصابة بكورونا، وتخوفات من الأسوأ في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

أربعة شهداء و5 جرحى برصاص الاحتلال في جنين وتشييع اثنين منهم

عمليات تجريف في قلقيلية وعاطوف ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

وفاة و620 إصابة بكورونا بالضفة والقطاع. والصحة: نخشى الأسوأ إن لم نلتزم بالتعليمات

36 وفاة و5075 إصابة جديدة بالوباء في اسرائيل

"الحياة الجديدة":

فجر دام.. أربعة شهداء في جنين ومخيمها والرئاسة تدين جريمة الاحتلال وتؤكد: استمرار سياسة القتل سيؤدي إلى انفجار الأوضاع

أبو ردينة: اسرائيل تدفع بالوضع إلى الانفجار الشامل والمطلوب وقف عمليات القتل فورا

اشتية يفتتح العام الدراسي الجديد وسط تدابير لمكافحة تفشي كورونا

وفاة و620 اصابة بكورونا والصحة تخشى الأسوأ إن لم يلتزم المواطنون

تصاعد الازمة الدبلوماسية: بولندا تمنع عودة سفيرها إلى اسرائيل حتى إشعار آخر

"الأيام":

أربعة شهداء خلال مواجهات الفجر العنيفة في جنين ومخيمها

حملة هدم واقتلاع وإخطار ومصادرة واسعة وتجريف أراض في قلقيلية لتوسعة شارع استيطاني

كورونا: حالة وفاة ورصد 620 إصابة مع عودة المنحنى الوبائي إلى الارتفاع

استعار حرائق الغابات في غرب القدس وتواصل عملية إخلاء بلدات من سكانها