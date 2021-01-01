الصحة الإسرائيلية : تسجيل 7,177 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

​ أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، باتوا يحظون بحماية أكبر بـ2.5 مرة من أولئك الذين تلقوا جرعتين فقط.

جاء ذلك بحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى وزارة الصحة، بعد 16 يوما من انطلاق حملة التطعيم بالجرعة المعززة. وبيّنت المعطيات أن الحماية ضد كورونا تصبح أكبر بـ2.5 مرة، بعد سبعة أيام من تلقي التطعيم بالجرعة الثالثة.

وتساءلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") - التي أوردت هذه المعطيات - عن كيفية تأثير الإقبال على حملة التطعيم بالجرعة الثالثة، على الحالة الوبائية الآخذة بالتفاقم وسط تسجيل أرقام مرتفعة لحصيلة الإصابات والوفيات اليومية بكورونا.

وقالت القناة، نقلا عن مختصين في جهاز الصحة، إن الإجابة عن هذا السؤال لن تُعرف إلا في غضون أسبوع تقريبًا؛ وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن نجاح الجرعة الثالثة في تقليص نسب الاعتلال، يعني بالضرورة أنها ستمنع أو تقلل نسبة الإصابات بحالة خطيرة، "ولكن من غير المعروف إلى أي مدى".

ولفتت إلى إمكانية توسيع حملة التطعيم بالجرعة الثالثة لتشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، تسجيل 7,177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ منتصف الليلة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة منذ بدء انتشار متحورة دلتا خلال الموجة الرابعة لتفشي الفيروس، فيما ارتفعت حصيلة الوفياة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 6,687.

وبعد إجراء نحو 120 ألف فحص جديد لتشخيص الإصابات بكورونا، منذ منتصف ليل الأحد - الإثنين، أظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع نسبة الفحوصات الموجبة لتبلغ نحو 6.27%، علما بأن يوم الأحد، شهد تسجيل 5,127 إصابة جديدة بكورونا.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية بلغ 881 حالة؛ 528 منهم بحالة خطيرة، من بينهم 93 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 125 حالة بـ"الحرجة".