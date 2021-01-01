تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ورئيس المكتب السياسي لطالبان

غزة /سما/

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، حيث قدم له التهنئة باندحار الاحتلال الأمريكي عن أفغانستان، معتبرًا أن زوال الاحتلال عن التراب الأفغاني هو مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي المقدمة منها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين.

وعبر هنية عن الفرحة التي ملأت فلسطين وهم يتابعون هذا المشهد، متمنيًا لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار، مشيدًا أيضًا بالأداء السياسي والإعلامي لحركة طالبان.



بدوره عبر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان عن شكره وتقديره لهذا الاتصال، وتمنى لفلسطين وشعبها المظلوم أن يمن الله عليهم بالنصر والتمكين ثمرة لجهادهم ومقاومتهم الباسلة التي قدمت التضحيات وما زالت تقدم على طريق دحر الاحتلال وتحرير قبلتنا الأولى القدس وكافة أرض فلسطين، داعيًا الدول والشعوب لنصرة الشعب الفلسطيني.

