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أبو حمزة يُعلق على استشهاد 4 شبان برصاص الاحتلال في جنين

الإثنين 16 أغسطس 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حمزة يُعلق على استشهاد 4 شبان برصاص الاحتلال في جنين



غزة /سما/

قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة "تنعى سرايا القدس إلى شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية مقاوماً بطلاً من مجاهديها في محافظة جنين الشهيد البطل: نور الدين عبد الإله جرّار، الذي ارتقى رفقة إخوانه ثوار المخيم الشهيد البطل: صالح أحمد عمار،والشهيد البطل: رائد زياد أبو سيف، والشهيد البطل: أمجد إياد حسينية وهم يدافعون عن أبناء المخيم الصامد ويصدون اقتحامات العدو".

وأكّد أبو حمزة في تصريح له نشره على قناته الخاصة في منصة "التلغرام" على أن الفعل المقاوم الذي يترجمه المجاهدون في الضفة الباسلة وفي مخيم جنين تحديداً عبر رصاصهم المبارك ، لهو دليل وتأكيد على أن فكرة المقاومة متجذرة ومتوارثة لا يمكن إحباطها أو تجاوزها.

وشدد استمرار المقاومة في كل شبر من فلسطين المحتلة طالما بقي الاحتلال حتى حرية الأرض والإنسان.

#سرايا القدس #ابو حمزة

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