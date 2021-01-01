عضو بـ"الكنيست" يُطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا

القدس المحتلة /سما/

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، عن القائمة المشتركة، عوفر كسيف، مساء يوم الإثنين، بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، عقب استشهاد 4 فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، على يد جيش الاحتلال، فجر اليوم.

وبحسب القناة "7" العبرية، قال كسيف في تدوينة نشرها عبر "فيسبوك": إنّ "جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين الليلة الماضية وقتل أربعة فلسطينيين"، مطالبًا بـ"القضاء على الاحتلال"، بعد إدانة اغتيال القوات الاسرائيلية لأربعة فلسطينيين في مدينة جنين، وفقًا لترجمة وكالة "سوا".

وأضاف كسيف: إنّه "من المخزي والمثير للاشمئزاز أن يصمت مرتكبو الجريمة ، هذا عار"، مؤكدًا على ضرورة "القضاء على الاحتلال، و فورًا".

وعقب دعوة كسيف لـ "القضاء على الاحتلال" ، دعا رؤساء أحزاب إسرائيلية، النائب العام، إلى فتح تحقيق جنائي ضد كسيف في تجريمه ضد "إسرائيل" والتحريض على العنف.

وذكر أحد رؤساء الأحزاب، أنّ "ما حدث في جنين محاولة فاشلة من قبل الإرهابيين لضرب جنودنا، الحمد لله نجح الجنود في إصابة الإرهابيين الذين فتحوا النار عليهم وتخلصوا منهم". وفقًا لتعبيره.