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الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي تعلن النفير العام في السجون

الإثنين 16 أغسطس 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي تعلن النفير العام في السجون



رام الله /سما/

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، النفير العام في السجون ومقاطعة مدير سجن مجدو، عقب الاعتداء الذي تعرص له أسراها في قسم 7.

وفي بيان صدر عنها، أوضحت أنه في الوقت الذي كانت فيه جنين القسام تزف شهداء الواجب المقدس وتصُد العدوان، كانت قوات القمع الاسرائيلية، تقتحم قسم 7 في سجن مجدو بأكثر من مئتي عنصر من قواتها، واعتدوا على الأسرى بشكل عام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص، بوحشية غير مسبوقة، الأمر الذي أوقع عشرات الاصابات. وحملت مدير السجن المسؤولية عن هذا الاعتداء، وتوعدت بمحاسبته على يد أسراها. صحيفة القدس

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اسرى الجهاد #الجهاد الاسلامي

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