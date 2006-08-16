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5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 16 أغسطس 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

 دخل خمسة أسرى، اليوم الاثنين، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وهؤلاء الأسرى هم؛ الأسير أشرف علي عساكرة (38 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الـ 21 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16 /08 /2008.

والأسير صدقي حامد شاكر الزرو “التميمي” (62 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16 /08 /2002، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا.

والأسير حسام موسى محمد العاروري (41 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16 /08 /2002، وهو محكوم بالسجن 29 عامًا.

والأسير ياسر محمد علي أبو دقة (34 عامًا)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16/08/2006م، وهو محكوم بالسجن 27 عامًا.

والأسير راجي تيسير عبد الحفيظ زهران (42 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16/08/2008م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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