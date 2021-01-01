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الجيش الإسرائيلي يقرر تأجيل اقتحام قبر يوسف بنابلس

الإثنين 16 أغسطس 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقرر تأجيل اقتحام قبر يوسف بنابلس



القدس المحتلة /سما/

قرر الجيش الإسرائيلي، تأجيل اقتحام المستوطنين الليلة لقبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
 
وذكر المراسل العسكري لإذاعة الجيش، دورون كدوش، أن الجيش قرر تأجيل اقتحام المستوطنين في نابلس في أعقاب استشهاد 4 فلسطينيين الليلة الماضية في مخيم جنين، بالإضافة للأوضاع المتوترة في مناطق السلطة (الضفة الغربية).

‏يشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع فجر اليوم في مدينة جنين، عقب اقتحام قوة من المستعربين الإسرائيليين لاعتقال أحد النشطاء الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة شبان فلسطينيين.

#الجيش الإسرائيلي #نابلس #قبر يوسف #اقتحام المستوطنين

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