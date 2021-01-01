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الجهاد: الشعب الأفغاني قدم أعظم البطولات من أجل التحرر من الاحتلال الأمريكي

الإثنين 16 أغسطس 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: الشعب الأفغاني قدم أعظم البطولات من أجل التحرر من الاحتلال الأمريكي



غزة /سما/

تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، بالتهنئة إلى الشعب الأفغاني العزيز بتحرير الأراضي الأفغانية من الاحتلال الامريكي والغربي.

وشددت الحركة في بيان صحفي، على أن الشعب الأفغاني المسلم قدم أعظم البطولات الجهادية ضد كل الغزاة على مر تاريخه المشرف.

وقالت الجهاد الاسلامي: "ندعو الله عز وجل أن يمن عليهم بالأمن والأمان والعزة والسلام، وأن يجمعهم موحدين على تحت راية الإسلام العزيز".

وأضافت "ولتعود أمتنا الغراء قوية مهابة الجناب حتى نحرر فلسطين والمسجد الأقصى وكل بقاع المسلمين".

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد فرّ من البلاد فجأة، مساء الأحد، بعدما حاصر المسلحون العاصمة ورغم دخوله في مفاوضات معهم، ليحتفي الشعب الأفغاني بالتحرر من الاحتلال الأمريكي.

#الجهاد الاسلامي #الولايات المتحدة #افغانستان

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