مسؤول بصحة غزة: دخلنا موجة ثالثة من وباء كورونا

غزة /سما/

قال شحدة برهوم مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي يحتاج مزيدًا من الحذر بعد دخولنا بالمرحلة الثالثة من وباء كورونا.

وأوضح برهوم في حديث لإذاعة صوت القدس المحلية بغزة، أنه لا يمكن حاليًا معرفة حجم الإصابات التي ستكون خلال هذه المرحلة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة من وزارة الصحة.

ولفت إلى أن الوزارة ترصد ازدياد عدد حالات الإصابات الموجبة منذ أسبوع، مشيرًا إلى أنه تم ملاحظة وجود زيادة في الإصابات في مناطق محددة.

وأشار إلى أن مواد الفحص متوفرة حاليًا في 56 مركزًا بالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك نقص في غازات فحص مرضى كوفيد وتم شراء 12 جهازًا للفحص وموجودة حاليًا في الضفة لكنها لم تصل حتى الآن لقطاع غزة بسبب مماطلة الاحتلال.