  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعية الدراسات النسوية توزع طرودا غذائية للنساء النازحات

الإثنين 16 أغسطس 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية الدراسات النسوية توزع طرودا غذائية للنساء النازحات



غزة/سما/

ضمن مشروع " التدخل الطارئ للنازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة"  والذي تنفذه جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بالشراكة مع ActionAid Palestine وبتمويل ActionAid Italia ، وزعت الجمعية اليوم الاثنين عدد (531) طرد كرامة نسائية للنساء النازحات نتيجة العدوان على  مدينة غزة والمناطق الحدودية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

تتضمن أنشطة المشروع تنفيذ جلسات دعم نفسي للنساء المتضررات من العدوان  الإسرائيلي على  مدينة غزة والمناطق التي تستهدفها الجمعية في تدخلاتها من المنطقة الوسطى.

تم تنفيذ عملية توزيع الطرود ضمن إجراءات الوقاية والسلامة والمعايير الإنسانية الأساسية.

54199CBA-DD85-4543-AA05-1F674CA5279F
A6B8985A-2E05-48F9-AD3E-2A387C2DA118
7EBBFE31-9957-4F5B-8F2F-5EC710845BFA
80B18E56-44C1-4417-B702-C3B134C56CA7
384F6BB6-6B5E-4B07-B986-F1207B5943B2
951CB82C-4311-4BC4-ABF5-B3A2A2976240
EBCCA0A3-05DA-48D4-93E3-B91F9EF4B389
C8D5087E-BF3A-449D-82C2-13A786264386
A5B42E63-6427-496F-B301-922203EB5572
5B1351ED-6952-4E24-AFF9-C543CAB84D0D

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

السلطة ليست طرفًا فيه.. اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..

محدث..4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

غانتس يوقع قرارا بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة والسبب حماس ..

وسائل الإعلام تكشف أسرارا عن أبرز قادة "طالبان الغامضين"

في تصريح "ناري".. حسن نصر الله: "شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن!"

الأخبار الرئيسية

8

وزيرة الصحة الفلسطينية تصدر تعميما بخصوص لقاح كورونا

افغان

كيف هزم 80 ألف طالباني جيشا أفغانيا من 300 ألف عسكري أنفقت عليه واشنطن 100 مليار دولار

حريق

النيران المشتعلة تتجدد: إسرائيل تعتزم طلب المساعدة الدولية لإخماد الحرائق في جبال القدس

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في مكتب السنوار مساء اليوم..

حزب الله

الحزب في مفترق طرق... جيوبوليتيكال فيتشرز: حزب الله يواجه ساعة الحقيقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية