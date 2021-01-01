جمعية الدراسات النسوية توزع طرودا غذائية للنساء النازحات

غزة/سما/

ضمن مشروع " التدخل الطارئ للنازحين نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة" والذي تنفذه جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بالشراكة مع ActionAid Palestine وبتمويل ActionAid Italia ، وزعت الجمعية اليوم الاثنين عدد (531) طرد كرامة نسائية للنساء النازحات نتيجة العدوان على مدينة غزة والمناطق الحدودية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

تتضمن أنشطة المشروع تنفيذ جلسات دعم نفسي للنساء المتضررات من العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة والمناطق التي تستهدفها الجمعية في تدخلاتها من المنطقة الوسطى.

تم تنفيذ عملية توزيع الطرود ضمن إجراءات الوقاية والسلامة والمعايير الإنسانية الأساسية.