المالكي يستقبل السفير التونسي

رام الله /سما/

استقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، حيث بحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية في تونس الشقيقة.

وأكد الوزير المالكي دعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لتونس بقيادة الرئيس قيس سعيد، والوقوف إلى جانب تونس وشعبها وقيادتها في تخطي التحديات الحالية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، استعرض السفير التونسي تطورات الأوضاع في تونس، والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي لاقت ترحيبا شعبيا، وشكلت توازنا بين النصوص الدستورية والإرادة الشعبية.

وشكر السفير بن فرح، الوزير المالكي على الدعم الذي قدمته فلسطين لتونس لمواجهة جائحة “كورونا”، حيث يعكس هذا الدعم عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وحضر الاجتماع، مساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، ورئيس وحدة الاعلام طارق عيده.