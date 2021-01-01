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"التعاون الإسلامي" تدين جريمة قتل 4 شبان في جنين: انتهاك صارخ للقانون الدولي

الإثنين 16 أغسطس 2021 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة قتل 4 شبان في جنين: انتهاك صارخ للقانون الدولي



جدة /سما/

 أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة بقتل أربعة شبان في مدينة جنين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وحملت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد شعبنا، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

#التعاون الاسلامي #شهداء جنين #قوات الاحتلال

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