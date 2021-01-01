"ناشيونال إنترست": إيران ضمن قائمة أهداف "إف 35" الإسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

تخوض إيران وإسرائيل حربا كلامية تتخللها تهديدات مباشرة باستخدام كل دولة لأخطر أسلحتها، سواء كانت الصواريخ الإيرانية أو مقاتلات "إف 35" الشبحية، التي تمتلكها إسرائيل.

تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن مقاتلات "إف 35 آي" الإسرائيلية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، تضع إيران ضمن قائمة أهدافها.

متى حصلت إسرائيل على "إف 35"؟

ولفتت المجلة الأمريكية، في تقرير عن مقاتلات إف 35 الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل بدأت خطة استيراد مقاتلات "إف 35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية منذ العقد الماضي، مشيرة إلى أن أول دفعة من الطائرة كان عددها 19 طائرة، بمواصفات النسخة "إف 35 إيه".

أما الدفعة الثانية، التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، وعددها 31 طائرة "إف 35" فتحمل مواصفات خاصة تمكن إسرائيل من تجهيزها بتقنيات عسكرية تم إنتاجها في إسرائيل، لتوافق المهام النوعية المنوط بالطائرة القيام بها.

لماذا تمتلك إسرائيل "إف 35"؟

لدى إسرائيل نسختين من مقاتلات الجيل الخامس الشبحية "إف 35"، النسخة الأولى هي النسخة التقليدية الموجودة في العديد من دول العالم، أما النسخة الثانية فهي نسخة خاصة يمكن تجهيزها بتقنيات وتسليح إسرائيلي الصنع.

ويساهم ذلك في زيادة القدرة القتالية للمقاتلات الإسرائيلية من هذا الطراز بصورة خاصة وقواتها الجوية بصورة عامة.

تقول المجلة إن مقاتلات "إف 35"، التي حصلت عليها إسرائيل بنسختيها تمثل العمود الفقري لقواتها الجوية، وتمكنها من امتلاك أفضل قوة جوية في المنطقة خلال العقود المقبلة.

ما هي قوة الجيش الإسرائيلي؟

يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

يمتلك الجيش الإسرائيلي 595 طائرة حربية بينها 241 مقاتلة.

ما هي قوة الجيش الإيراني؟

يحتل الجيش الإيراني المرتبة رقم 14 عالميا، ويمتلك 516 طائرة حربية.

ورغم أن القوات الجوية الإيرانية أقل تطورا من القوات الجوية الإسرائيلية، إلا أن قوات الصواريخ الإيرانية تمثل قوة ردع هائلة تقول إيران إنها قادرة على الوصول إلى أي هدف في الشرق الأوسط.