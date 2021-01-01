منسّق شؤون كورونا: إسرائيل تمر بوضع حرج ولا بديل عن التطعيم

القدس المحتلة / سما /

قال منسّق شؤون كورونا، البروفيسور سلمان زرقا، اليوم الإثنين، إن البلاد تمر بـ "لحظات حاسمة بسبب انتشار متحورة دلتا".



وأضاف زرقاء، في مؤتمر صحفي، "نحن بالتأكيد قلقون بشأن زيادة معدلات الإصابة بالأمراض ونبحث في إمكانية تشديد حدود الازدحام، سواء في حفلات الزفاف أو في المناسبات الأخرى".



وأشار إلى حملة التطعيم بالجرعة الثالثة، قائلاً "لقد رأينا أن الجرعة الثالثة ليس لها آثار جانبية لم نكن نعلمها، ونسبياً هناك آثار جانبية أقل من الجرعة الثانية، في الوقت الحالي لا يوجد تم إدخال أحدهم إلى المستشفى.



ووجه البروفسور نداء الى المجتمع العربي، قائلًا: "نحن في وضع حرج ولا بديل عن التطعيم، اخرجوا للتطعيم، إذا اردتم افتتاح العام الدراسي في 1 ايلول فلا بد من تطعيم ابنائكم، ونحن نقوم بحملة في المجتمع العربي لرفع نسبة التطعيم بين ابناء الشبيبة".