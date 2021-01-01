  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رأفت: سلطات الاحتلال تستهدف بشكل يومي وممنهج الشعب الفلسطيني

الإثنين 16 أغسطس 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت: سلطات الاحتلال تستهدف بشكل يومي وممنهج الشعب الفلسطيني



رام الله / سما /

 نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان في مدينة جنين فجر اليوم.

وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين، "إننا نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء وبنات شعبنا، وندعو شعبنا للاستمرار في التصدي لكل المحاولات التي تهدف للنيل من عزيمته وصموده على الأرض عبر جميع اشكال المقاومة الشعبية".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستهدف بشكل يومي وممنهج الشعب الفلسطيني، سواء بالقتل العمد بدم بارد والإعدامات الميدانية، أو باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، وهدم المؤسسات والمنازل والاستيلاء على الأراضي وبناء مستعمرات جديدة وتوسيع القائم منها في الضفة الغربية وتشديد الحصار على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها في المحافل الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال على المستوى الدولي، حيث تتابع العمل مع المؤسسات الدولية من أجل فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها وقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، وكذلك مع محكمة الجنايات الدولية من أجل الإسراع في فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وانتهاك دولة الاحتلال للقوانين والقرارات الأممية واستهدافها كل ما هو فلسطيني، ومحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الذين اقترفوا، وما زالوا، جرائم بحق أبناء شعبنا.

#اللجنة التنفيذية #منظمة التحرير #صالح رأفت #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

السلطة ليست طرفًا فيه.. اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..

محدث..4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

وسائل الإعلام تكشف أسرارا عن أبرز قادة "طالبان الغامضين"

غانتس يوقع قرارا بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة والسبب حماس ..

في تصريح "ناري".. حسن نصر الله: "شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن!"

الأخبار الرئيسية

حريق

النيران المشتعلة تتجدد: إسرائيل تعتزم طلب المساعدة الدولية لإخماد الحرائق في جبال القدس

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في مكتب السنوار مساء اليوم..

حزب الله

الحزب في مفترق طرق... جيوبوليتيكال فيتشرز: حزب الله يواجه ساعة الحقيقة

السنوار

الفصائل تعقد اليوم اجتماعًا في مكتب السنوار لمناقشة قضايا وطنية مهمة .. اليك تفاصيلها

صاروخ

الإعلام العبري : صافرات الإنذار تدوي والقبة الحديدية تعترض صاروخ في سماء سديروت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية