رأفت: سلطات الاحتلال تستهدف بشكل يومي وممنهج الشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان في مدينة جنين فجر اليوم.

وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين، "إننا نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء وبنات شعبنا، وندعو شعبنا للاستمرار في التصدي لكل المحاولات التي تهدف للنيل من عزيمته وصموده على الأرض عبر جميع اشكال المقاومة الشعبية".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستهدف بشكل يومي وممنهج الشعب الفلسطيني، سواء بالقتل العمد بدم بارد والإعدامات الميدانية، أو باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، وهدم المؤسسات والمنازل والاستيلاء على الأراضي وبناء مستعمرات جديدة وتوسيع القائم منها في الضفة الغربية وتشديد الحصار على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها في المحافل الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال على المستوى الدولي، حيث تتابع العمل مع المؤسسات الدولية من أجل فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها وقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، وكذلك مع محكمة الجنايات الدولية من أجل الإسراع في فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وانتهاك دولة الاحتلال للقوانين والقرارات الأممية واستهدافها كل ما هو فلسطيني، ومحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الذين اقترفوا، وما زالوا، جرائم بحق أبناء شعبنا.