النيران المشتعلة تتجدد: إسرائيل تعتزم طلب المساعدة الدولية لإخماد الحرائق في جبال القدس

القدس المحتلة / سما /

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، بالمضي قدما في عملية طلب وتلقي المساعدة الدولية لإخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس، بحسب ما نقل تقرير إسرائيلي عن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة بينيت.

وذكر التقرير أنه في ظل تجدد الحرائق والإعلان عن التجنيد العام واستدعاء كافة طواقم الإطفاء، أخطر المفتش العام لخدمات الإنقاذ والإطفاء، وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بضرورة طلب المساعدة الدولية لإخماد الحرائق، بحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.

وبعد إطلاع بينيت على التطورات والصعوبة التي تلاقيها الطواقم الإسرائيلية في محاولات السيطرة على الحرائق، أجرى الأخير بالفعل محادثات مع دول في المنطقة بشأن إمكانية إرسال مساعدات لإخماد الحرائق.

وذكر مسؤولون إسرائيلييون أن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، عقد جلسة بإيعاز من بينيت، بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات حكومية، لبحث تنسيق الإجراءات الإسرائيلية في هذا الشأن.

وأتت النيران المشتعلة منذ، أمس الأحد، في جبال القدس على حوالي 20 ألف دونم من الغابات، حيث تعجز طواقم الإطفاء والإنقاذ من السيطرة على الحريق وإخماده بسبب سوء الأحوال الجوية.

تجدد الحرائق بجبال القدس وإخلاء مئات العائلات

وعند الساعة الراعبة من عصر اليوم الإثنين، تجددت الحرائق في العديد من المواقع في جبال القدس بعد أن عمل رجال الإطفاء خلال ساعات النهار على إخماد الحرائق في 5 مواقع، لكن دون أن ينجوا بالسيطرة على ألسنة النيران.

وتتحضر طواقم الإنقاذ لإخلاء مئات العائلات من البلدات والتجمعات السكنية المحيطة بجبال القدس التي تشتعل بها الحرائق، حيث تم إخلاء مئات العائلات من منازلها، كما تم إخلاء عشرات المنازل في قرية عين نقوبا.

وتتواصل الاستعدادات لإمكانية إخلاء مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، بسبب الحرائق المندلعة قربه.

وأوضح رجال الإطفاء أن مراكز النيران تشتعل تتطور بسبب الرياح القوية وأن معدل تقدم الحرائق سريع للغاية. ومن النقاط الساخنة التي اندلعت فيها النيران: "ناحال تسوفا"، و"هار إيتان"، ومستوطنات "شوفا" و"شورش"، و"مبصيرت تصيون"، حيث تعمل فرق إطفاء كبيرة و10 طائرات إطفاء على إخماد الحريق الذي ما زال يتهدد ويحاصر مستشفى "إيتانيم" الخاص بالمسنين.

وتجددت النيران بعد ظهر اليوم، في بعض المواقع، حيث تنتشر طواقم الإطفاء والإنقاذ معززة بوحدات احتياط من الجيش الإسرائيلي على الجبال وفي المناطق التي تجددت بها الحرائق، دون أن تتمكن طواقم الإطفاء من إخماد كلي للنيران.

وتحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحرائق في 5 مواقع تجددت بها ألسنة النيران، إذ تتواجد 49 سيارة إطفاء في الغابات ومناطق الحرائق وتقوم بإخماد النيران بغية السيطرة عليها.

وبحسب سلطة الإطفاء والإنقاذ، فقد اندلع حريق في جبال القدس، واستمرت عمليات إخماد النيران في جبال القدس خلال ساعات الليل حتى الصباح، بمشاركة أكثر من 70 طاقما من رجال الإطفاء والإنقاذ الذين عملوا ساعات طويلة لإخماد الحريق الذي أتى على قرابة 20 ألف دونم من الاحراش الطبيعية إلى جانب إخلاء مئات من السكان في بلدات قريبة وتضرر منازل وممتلكات.

ومنذ ساعات صباح اليوم الإثنين، تعمل طواقم الإطفاء في 5 محاور لإخماد الحريق، علما ان النيران التي أخمدت تتجدد بين الحين والأخر بسبب عوامل الطقس ودرجات الحرارة العالية والرياح التي تهب بين الحين والآخر.

وتحسبا لأي طارئ، تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص عن منازلهم في خمس بلدات، وذلك بعد اشتعلت النيران ببعض المباني دون تسجيل خسائر بشرية.

ومع تجدد اشتعال النيران منعت طواقم الإنقاذ من حوالي 2000 شخص العودة إلى منازلهم تحسبا من إمكانية اشتعال النيران بالقرب من منازلهم.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في مقر غرفة العمليات الخاصة جلسة لتقييم الأوضاع، وأوعز بأن يتم إبلاغه إذا اقتضيت الضرورة ذلك طلب المساعدة من دول أخرى.

وأعرب بينت عن آمله في أن تتم السيطرة على الحريق حتى ساعات العصر، داعيا جميع سكان المنطقة إلى التقيد بأوامر قوات الطوارئ في المكان.