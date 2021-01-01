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“التربية” تطلق تدريباً لمشرفي الرياضيات لرفع الجاهزية لدراسة “بيزا”

الإثنين 16 أغسطس 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية” تطلق تدريباً لمشرفي الرياضيات لرفع الجاهزية لدراسة “بيزا”



رام الله / سما /

 أطلقت وزارة التربية والتعليم، عبر مركز البحث والتطور التربوي والإدارة العامة للإشراف التربوي التدريب المركزي لمشرفي الرياضيات من مديريات التربية والتعليم؛ ضمن التحضيرات والمتابعات؛ لرفع حالة الجاهزية الميدانية لدراسة بيزا الدولية.

وفي هذا السياق، بين مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي د. محمد مطر استحقاقات المشاركة في هذه الدراسة، مؤكداً على الدور الريادي المناط بالمشرفين في مديريات التربية؛ لنقل فكر الدراسة ونهجها التقويمي للمدرسة الفلسطينية من خلال معلمي الرياضات كافة.

وفي كلمته؛ أوضح مراد عبد الغني من الإدارة العامة للإشراف أن التدريب سيكون في يومه الأول مخصصاً للتفكير الإبداعي ليخصص في اليومين التاليين للمباحث المستهدفة (الرياضات واللغة العربية والعلوم).

وفي عرضها المحوسب قدمت منى سلمان من مركز البحث عرضاً تفصيلاً لإطار التقييم المفاهيمي للتفكر الإبداعي وفق نهج بيزا، ثم قدمت المشرفة نادية جبر عرضاً حول الدليل التدريبي في التفكير الإبداعي.

يشار إلى أن هذا التدريب سيستمر لثلاثة أيام، يتلوه تدريب مشابه لكافة مشرفي اللغة العربية ثم تدريب ثالث لكافة مشرفي العلوم، كما سيتم تنظيم تدريبات مشابهة لمشرفي قطاع غزة، حيث إن التدريب قائم على مادة متخصصة أعدها فريق عمل مركزي من الضفة والقطاع.

#التربية والتعليم

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