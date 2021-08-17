غزة: صرف مساعدات مالية للعمال المتضررين من العدوان الأخير

غزة / سما /

أعلنت وزارة العملبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن البدء بصرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية لأكثر من 1000 عامل من المتضررين من العدوان والذين فقدوا مصدر رزقهم بدءً من يوم غد الثلاثاء الموافق 17/08/2021

وأوضحت الوزارة ان عملية الصرف ستستمر لمدة 3 أيام، حيث سيتم الصرف للمستفيدين من المنحة من خلال البنوك وستصل رسائل SMS للعمال المستفيدين عبر هواتفهم المحمولة.

وقالت الوزراة في بيان صحفي، إنها تابعت أوضاع العمال المتضرين الذين فقدوا مصدر رزقهم منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير من خلال التواصل مع أصحاب المنشآت المدمرة، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية المختلفة.

ووفق البيان، قامت بعمل جولات ميدانية للتحقق من البيانات والتأكد من صحتها، حيث تضرر من العدوان آلاف العمال من أبناء شعبنا.

وأكدت وزارة العمل أنها مستمرة في خدمة العمال، وتسخير جهودها للتخفيف من آثار العدوان على القطاع الاقتصادي، وتعزيز صمودهم.