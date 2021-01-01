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سعد: يدعو العمال لاستكمال تلق طعومهم

الإثنين 16 أغسطس 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعد: يدعو العمال لاستكمال تلق طعومهم



رام الله / سما /

وجه "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، نداءاً عاجلاً للعمال الفلسطينيين والعاملات سواء المتواجدون في سوق العمل الإسرائيلي أو سوق العمل الفلسطيني، بضرورة التوجه الفوري لمراكز التطعيم لدى وزارة الصحة الفلسطينية، ليس لأن الحكومة الإسرائيلية أنذرت أرباب العمل الإسرائيلييم، بأنها ستسحب تصاريح الخول لإسرائيل، من كل عامل لا يحمل شهادة تلقيه لكورس التطعيم كاملاً.

بل لأن تلك الطعوم تحافظ على صحة وعافية عمالنا و عاملاتنا أينما وجدوا، وتسهم في تخفيض عديد الإصابات داخل مجتمعنا الفلسطيني، وتساعد في إنجاح خطط وزارة الصحة الفلسطينية في التصدي للطفرات المستجدة من هذا الفيروس.

وخاصة أنه يتوفر لدى وزارة الصحة الفلسطينية الكميات الكافية من اللقاحات، ولم يعد هناك أي مبرر للتراخي أو التلكؤ في التوجه للوزارة في كافة المحافظات لتلقي التطعيم لكافة أفراد الأسرة.

لذا أدعو جمهور العمال الفلسطينيين وعائلاتهم إلى المصارعة في تلق الطعوم القادرة على حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتمتع بصحة سليمة ومعافاة من خطر وشر.

#شاهر سعد #العمال الفلسطينيين

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