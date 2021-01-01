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اتلاف 103 مركبات غير قانونية في محافظة بيت لحم

الإثنين 16 أغسطس 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتلاف 103 مركبات غير قانونية في محافظة بيت لحم



بيت لحم / سما /

 اتلفت الشرطة وقوات الأمن الوطني والاجهزة الامنية 103 مركبات غير قانونية وذلك خلال حملة تم القيام بها صباح اليوم لاجتثاث هذه الظاهرة في مناطق الريف الغربي بمحافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه واستجابة لمطالب المواطنين في في مناطق الريف الغربي بمحافظة بيت لحم بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية التي تستخدم بطريقة تعرض سلامة الآخرين للخطر، وحرصا على فرض سيادة القانون في مناطق الريف قامت الشرطة وقوات الأمن الوطني والاجهزة الامنية صباح اليوم بحملة امنية على المركبات غير القانونية استمرت لساعات طويلة في بلدات حوسان وبتير ونحالين غرب محافظة بيت لحم وتم خلالها اتلاف 103 مركبة غير قانونية شملت سيارات ودراجات نارية.

من جهته أكد العميد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم أن هذه الحملة ستستمر لتشمل كافة ارجاء محافظة بيت لحم وذلك للقضاء على هذه الظاهرة وتأمين حياة أفضل للمواطنين مؤكداً على أن هذه الظاهرة تشكل عبئاً على المواطن كون هذه المركبات تفتقر لشروط السلامة العامة مما تعرض سلامته للخطر.

وناشد العميد الحاج المواطنين بعدم استخدام هذه المركبات وعدم التنقل بها حرصا على حياتهم وحياة عائلاتهم وضرورة إبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 في حال تم استخدامها من قبل الآخرين .

#الشرطة الفلسطينية

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