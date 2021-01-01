  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شائعة قتلت الأفغان في كابل

الإثنين 16 أغسطس 2021 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شائعة قتلت الأفغان في كابل



كابول /سما/

قالت مصادر محلية في العاصمة الأفغانية كابل إن إشاعة أطلقها مجهولون وانتشرت كالنار في الهشيم تسببت بمقتل عشرات الأفغان الذين اندفعوا على المطار وقضوا تدافعا أو سقوطا من الطائرة.

والإشاعة الكاذبة بحسب المصادر المحلية التي أخبرت RT، نصت على أن كل من يصل للمطار سوف تساعده الوفود الغربية (الأمريكية، الفرنسية، البريطانية، الخ) وتصطحبه معها على متن طائرات جاءت خصيصا لذلك، حتى لو لم يكن يمتلك أوراقا رسمية.

وانطلق آلاف المواطنين الأفغان إلى المطار وحصلت فوضى كبيرة، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق مجموعات الناس التي انتشرت على المدرج، كما أن عددا من الأفغان فقد حياته بعد وقوعه من على متن طائرة عسكرية أمريكية تعلق بعجلاتها أثناء عملية الإقلاع.

#افغانستان #حركة طالبان #شائعة #شائعة قتلت الأفغان في كابل

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

السلطة ليست طرفًا فيه.. اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..

محدث..4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

وسائل الإعلام تكشف أسرارا عن أبرز قادة "طالبان الغامضين"

غانتس يوقع قرارا بمصادرة كميات كبيرة من الشوكولاتة والسبب حماس ..

في تصريح "ناري".. حسن نصر الله: "شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن!"

الأخبار الرئيسية

حريق

النيران المشتعلة تتجدد: إسرائيل تعتزم طلب المساعدة الدولية لإخماد الحرائق في جبال القدس

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر عقده في مكتب السنوار مساء اليوم..

حزب الله

الحزب في مفترق طرق... جيوبوليتيكال فيتشرز: حزب الله يواجه ساعة الحقيقة

السنوار

الفصائل تعقد اليوم اجتماعًا في مكتب السنوار لمناقشة قضايا وطنية مهمة .. اليك تفاصيلها

صاروخ

الإعلام العبري : صافرات الإنذار تدوي والقبة الحديدية تعترض صاروخ في سماء سديروت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية