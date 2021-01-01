حماس تنعى شهيدها حسينية وتؤكد أن المقاومة الخيار الأصوب لدحر الاحتلال

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين، إن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والجهاد ضده سيظل الخيار الأصوب لدحره من فوق أرضنا، وحماية مقدساتنا، واستعادة حقوقنا.

وزفت حماس في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في بيان صحفي ابنها الشهيد المجاهد "أمجد إياد حسينية" الذي ارتقى خلال اشتباكات بطولية مع قوات الاحتلال فجر اليومب جنين القسام.

وقالت إن الاشتباكات البطولية التي يخوضوها مقاومونا الأبطال في جنين مخيما ومدينة ضد قوات الاحتلال دليل تجذر جذوة الرفض في وعي شعبنا.

وشددت حماس على أن دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في جنين وربوع فلسطين كافة هي وقود تنير لنا المشاعل على طريق الحرية وإنهاء الاحتلال وطرد مستوطنيه.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال في جنين، هم: صالح أحمد محمد عمار (19 عاما)، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف (21 عاما)، بالإضافة إلى نور الدين عبد الاله جرار، وأمجد إياد حسينية، وجثمانيهما لدى قوات الاحتلال.