الهلال الأحمر بغزّة يفتتح مستشفى القدس التخصصي

رام الله / سما /

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزّة، اليوم الاثنين، مستشفى القدس التخصصي، برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشارك في الافتتاح رئيس جمعية الهلال الأحمر يونس الخطيب، ومحافظ غزّة إبراهيم أبو النجا، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

وقال الخطيب خلال الافتتاح: "إنّ افتتاح هذه المستشفى يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ نشأتها، سعيًا منها لخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم داخل الوطن وخارجه".

وأوضح أنّ المستشفى ستعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 102 سرير، موزعين على النحو التالي: 76 سرير مبيت، و26 سرير رعاية يومية، ويضم 8 غرف عمليات، وما يتبعها من أسرّة إفاقة، والعديد من الأقسام التخصصية، أهمها: قسم العناية المركزة بسعة 10 أسرّة، وغرف عمليات قسم النساء والولادة، كما يشتمل على 10 حضانات للأطفال الخدج، وقسم الجراحة والمناظير، إضافة لوجود مركز متخصص في جراحة القلب والقسطرة، لتلبية احتياجات المرضى، وهو من أهم الأقسام داخل المستشفى، ومجهز ضمن معايير عالية تحاكي المراكز العالمية.

وأشار إلى أنّ المستشفى ستوفر عدة خدمات مساندة مثل المختبر والصيدلية والأشعة وأجهزة الفحص بالموجات فوق صوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وجهاز متقدم يعمل على تفتيت الحصى بالموجات فوق صوتية.

وعبّر الخطيب عن شكره للرئيس عباس، على رعايته ودعمه المتواصل للجمعية، ولتوطين الخدمة الطبية وإراحة المواطنين من عناء السفر إلى الخارج، لتلقي العلاج، وما يرافقه من عراقيل يضعها الاحتلال في هذا الجانب.