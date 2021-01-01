القدس: الاحتلال يجبر عريسًا على هدم منزله قسرًا

القدس المحتلة / سما /

أجبر الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس اليوم الإثنين، الشاب العريس محمد دويك، على هدم منزله بيده في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال دويك في تصريح صحفي، إنه بعد الانتهاء من بناء منزله وتجهيزه للسكن، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بهدمه، واضطر إلى تنفيذ القرار قسريًا، تفاديًا لدفع غرامات مالية.

وأشار إلى أن جلسات المحاكم تزامنت مع موعد زفافه، إذ صدر القرار الأول قبل 20 يومًا من موعد الزفاف فقط، واليوم نفذ عملية الهدم إثر رفض التجميد بعد أقل من 3 أشهر من زفافه والعيش في المنزل.

وذكر:" هدمت المنزل بيدي، بمساعدة الأهل والأصدقاء، وباستخدام أدوات الهدم الذاتي لعدم إلحاق أي ضرر بشقة عائلتي، وتفاديًا لدفع غرامات ومخالفات جديدة، فلم أنهي بعد دفعات البناء والأثاث"، مردفأ أنه بنى منزله المجاورة لمنزل عائلته قبل نحو 6 أشهر، بمساحة تبلغ 70 مترًا مربعًا.