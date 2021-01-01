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نقل الأسير المريض إياد عمر إلى مستشفى "نهاريا" الإسرائيلي

الإثنين 16 أغسطس 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير المريض إياد عمر إلى مستشفى "نهاريا" الإسرائيلي



رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، الأسير إياد نظير عمر "39عامًا" من جنين، إلى مستشفى "نهاريا" الإسرائيلي، وذلك لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم في الدماغ غدًا الثلاثاء.

وقال نادي الأسير في بيانٍ صحفي: "الأسير عمر عانى مؤخرًا من تفاقم في وضعه الصحيّ، يقبع في سجن "مجدو"، إلى أنً أظهرت الفحوص الطبية أنّه مصاب بورم حميد بالدماغ"، داعيًا كافة الجهات المختصة إلى ضرورة التحرك العاجل، لمتابعة الوضع الصحي للأسير، وضمان الاستمرار في متابعة علاجه.

وأكّد على أنّ الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في تصاعد، خاصةً مع تسجيل عدة حالات تبين إصابتها بأورام، وكان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد، مُحملاً إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عمر وكافة الأسرى المرضى، الذين يواجهون سياسات ممنهجة تسببت بإصابتهم بأمراض مزمنة.

#السجون الاسرائيلية #الأسير إياد نظير عمر

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