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تفاصيل لقاء أبو الغيظ بوزير خارجية اليابان

الإثنين 16 أغسطس 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء أبو الغيظ بوزير خارجية اليابان



القاهرة /سما/

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، اليوم الاثنين، بوزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيانٍ لها: "بحث أبو الغيظ مع الوزير موتيغي، تطورات القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للجامعة العربية".

وأكّدت على أنّ اللقاء تناول مختلف القضايا العربية والآسيوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية.

من جهته، عبّر أبو الغيظ عن شكره للجانب الياباني على دعمه المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وللمساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة للجانب الفلسطيني لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة على العدوان الأخير في غزّة والتداعيات الناجمة عن جائحة "كورونا".

#الجامعة العربية #احمد ابو الغيط #اليابان

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