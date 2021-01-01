استعدادا لتنفيذ التعداد الزراعي: الإحصاء ووزارة الزراعة يشرعان بتدريب المشرفين الميدانيين في المحافظات

رام الله / سما /

شرع الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة الزراعة، اليوم الاثنين، بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021 في كافة المحافظات الفلسطينية، حيث تم اختيارهم من ذوي الاختصاص والخبرة، ممن تقدموا بطلب العمل في التعداد من كافة المحافظات.

وأوضح الإحصاء في بيان، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تطوير معرفتهم من الناحية الفنية، بالإضافة إلى مختلف عناصر العمل الميداني، سواء من ناحية التعامل الفني مع الاستمارة، أو التعامل مع الاجهزة اللوحية (التابلت)، ونظم المعلومات الجغرافية، أو التعامل مع المواطنين.

وأشار إلى أن التدريب سيستمر لمدة أسبوعين، في المقر الرئيسي للإحصاء، بمدينة رام الله، وعبر “الفيديو كونفرنس”، مع مكتب الاحصاء بقطاع غزة.

ونوّه إلى أن التنفيذ الميداني للتعداد الزراعي يبدأ في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل، باستخدام الأجهزة اللوحية، ونظم المعلومات الجغرافية.

وأشار في بيانه، إلى أن التعداد الزراعي 2021 يعتبر بمثابة ممارسة سيادية لشعبنا على أرضه، حيث سيوفر بيانات شاملة وحديثة حول واقع القطاع الزراعي، والتغييرات الكمية في الخيارات الزراعية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ القرارات السليمة، والخطط المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي، لأهميته في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستخدام والاستفادة من بياناته من طرف المؤسسات الحكومية والأهلية والأجنبية، والمؤسسات التجارية والصناعية والأكاديمية، كما ستستخدم من قبل المؤسسات التنموية ومراكز البحوث الاقتصادية والاجتماعية.

كما يعد التعداد الثاني الذي ستشهده دولة فلسطين بعد تنفيذ التعداد الأول عام 2010، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق وبالتعاون التام والمشترك مع وزارة الزراعة، حيث سيكون بمثابة عملية إحصائية ضخمة تعبر عن صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني، من الناحية الزراعية، وتجري على نطاق واسع، وتغطي جميع الحيازات الزراعية في فلسطين، وفي جميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات، وذلك بهدف الحصول على معلومات كمية تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن، وذلك بجمعها، وتصنيفها، ومعالجتها، ونشرها، ما تشكل قاعدة بيانات مفصلة، ودقيقة، ومحدثة للحيازات الزراعية.