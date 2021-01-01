اشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من سياسات القتل والتطهير العرقي

رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان في مدينة ومخيم جنين صباح اليوم الإثنين، مطالبا الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وذلك في ضوء تصاعد وتيرة عمليات القتل التي تستهدف الشبان والأطفال.

وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة لسياسات القتل والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على أملاك المواطنين التي شهدت تصاعدا خطيرا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كل تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتضاف إلى ملف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأعرب رئيس الوزراء عن مواساته لعائلات الشهداء، وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.