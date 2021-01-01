محمد حمايل وأحمد بني شمسة حضرا بروحهما العام الدراسي الجديد في “بيتا”

نابلس / سما /

افتتحت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس العام الدراسيّ الجديد من مدارس بلدة بيتا، وسط غياب الطالبين محمد سعيد حمايل وأحمد بني شمسة، اللذين استشهدا دفاعًا عن جبل “صبيح” ومنع الاستيطان فيه.

وقام مدير عام التربية والتعليم في جنوب نابلس الأستاذ نصر أبو كرش ووفد من المديرية بزيارة عدد من مدارس بيتا، التقى خلالها بأبناء الشهداء الذين ارتقوا مدافعين عن جبل صبيح.

وأعلن مدير التربية انطلاق العام الدراسيّ من أمام مقعد الطالب الشهيد محمد حمايل، الذي ارتقى على جبل صبيح.

وحضر الافتتاح رئيس بلدية بيتا يوسف عصيدة وطاقم البلدية بحضور وفد البلدية ومدير المدرسة الدكتور محمد جاسر ووالد الشهيد.

وتوجّه أبو كرش بكلمة للطلاب زملاء الشهيد حثّهم فيها على بذل أقصى الجهود لتحصيل أعلى الدرجات العلمية ليكونوا السدّ المنيع الذي يحمي الوطن في أسمى رسالة وفاء للشهداء.

بدوره، توجه والد الشهيد برسالة توجيهية وداعمة للطلاب، وكذلك مدير المدرسة ورئيس البلدية.

وكانت المديرية قد أنهت استعداداتها لافتتاح العام الدراسي، وتتبع المديرية 92 مدرسة حكومية وخاصة في 25 تجمعاً سكانياً تضم 27851 طالباً وطالبة ضمن 1046 شعبة صفيّة، ويبلغ عدد الجهاز التعليمي والإداري 1662 موظفاً وموظفة.