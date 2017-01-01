سلطات الاحتلال تمنع عمال لجنة إعمار الخليل من العمل في الحرم الإبراهيمي

الخليل / سما /

منعت سلطات الاحتلال اليوم، ولليوم الثاني على التوالي عمال لجنة إعمار الخليل من استئناف عملهم داخل أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف .

وأفاد عمال لجنة إعمار الخليل أن جنود الاحتلال قاموا بإيقافهم عن اعمالهم في الحرم الإبراهيمي واجبروهم على مغادرة الحرم فوراً والتوقف عن العمل داخله دون إبداء الأسباب ، وقد تفاجأ العمال اليوم على الحاجز العسكري المقام على مدخل الحرم الإبراهيمي بوجود قائمة بأسمائهم يحظر عليهم بموجبها الدخول للحرم .

واشار مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان ان اجراءات الاحتلال تأتي لعرقلة الأعمال التي تنفذها لجنة إعمار الخليل وتحجيمها ولشل مسؤوليات المؤسسات الوطنية الفلسطينية الإدارية على الحرم الإبراهيمي ، وتتزامن هذه الاجراءات مع بدء سلطات الاحتلال بتجريف أرض حديقة الحرم الإبراهيمي الشريف لأجل بناء مصعد كهربائي وممرات موصلة إليه .

واضاف حمدان ان المستوطنون اليهود يسعون بكل قوة وجبروت إلى السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي بكامل أقسامه وأروقته وساحاته ليتسنى لهم تنفيذ مخططاتهم التهويدية في تحويله لكنيس يهودي ، وقد حصلوا مؤخراً على موافقة ودعم حكومة الاحتلال لإقامة مصعد أمام الحرم الإبراهيمي بحجة خدمة العجزة وكبار السن وإنشاء مسالك تربط بين المصعد ومواقف السيارات داخل ساحة الحرم الإبراهيمي الجنوبية بعد أن صادرت الأرض وسحبت الصلاحيات الإدارية والقانونية من بلدية الخليل ومديرية الأوقاف الإسلامية بغير وجه حق لأجل تنفيذ المخطط المزعوم.

ولما للحرم الإبراهيمي من أهمية دينية وقدسية خاصة، ومكانة تاريخية وتراثية في فلسطين وبسبب محاولة الاحتلال إنهاء إسلامية هذا المسجد وتهويده وحفاظا على هذا الصرح المعماري الهام من مخططات التهويد فقد أخذت لجنة إعمار الخليل على عاتقها مسؤولية ترميمه والحفاظ عليه مراعية بذلك كافة الأسس والمعايير الدولية المتبعة في ترميم المعالم التاريخية الهامة متحدية بذلك إجراءات الاحتلال ومحاولاته المتكررة في وقف أعمال الترميم وعرقلة مرور الفنيين والعاملين إلى داخل الحرم ومنع إدخال المواد والأدوات الخاصة واللازمة لأعمال الصيانة والترميم .

كما وناشد حمدان بضرورة سرعة تدخل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لمنع العراقيل الاسرائيلية لجهود الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني، حيث ان تم ادراج الحرم الابراهيمي الشريق على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو في عام 2017.