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رسميا.. حماس تعلق على أحداث افغانستان..

الإثنين 16 أغسطس 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. حماس تعلق على أحداث افغانستان..



غزة / سما /

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للشعب الأفغاني المسلم اندحار الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الأفغانية كافة.

وقدمت حركة حماس في بيان لها، اليوم الاثنين، التهنئة لحركة طالبان وقيادتها الشجاعة على هذا الانتصار الذي جاء تتويجًا لجهادها الطويل على مدار عشرين عامًا مضت.

واختتمت الحركة بيانها بالقول: وإذ تتمنى الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار، لتؤكد أن زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، ليثبت بأن مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله.

#حركة حماس #احداث افغانستان #الولايات المتحدة #حركة طالبان الأفغانية

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