بيت لحم: والدة الاسير المضرب أحمد حمامرة تعلن إضرابها عن الطعام

بيت لحم / سما /

أعلنت والدة الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة، اليوم الاثنين، إضرابها عن الطعام، خلال وقفة مساندة للأسرى، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة بيت لحم.

وقالت والدة الأسير إنها لن تفك إضرابها إلا حين سماعها لخبر انتصار ابنها ورفاقه، داعية ابنها الأسير ورفاقه إلى الصمود أمام عنجهية الاحتلال وجبروته.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد إن لجوء الأسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام يعني أنهم وصلوا لمراحل حرجة في أوضاعهم الداخلية المعيشية، وفي استهتار إدارة السجون بحقوقهم.

وأكد أن الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة هو واجب وطني وإنساني، ويجب على أبناء شعبنا الاستمرار في دعم الأسرى سواء المضربين عن الطعام أو الذين مضى على وجودهم داخل السجون عشرات السنين، مشيرا إلى الاستمرار بالوقوف إلى جانب الأسرى وقضيتهم حتى نيل حريتهم وتحقيق انتصارهم على السجان.

بدوره، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله زغاري إن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقال الإداري، بحق الأسرى، ضاربا بكافة الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط.