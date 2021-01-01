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الآلاف يشيعون جثماني شهيدين من شهداء جنين

الإثنين 16 أغسطس 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يشيعون جثماني شهيدين من شهداء جنين



جنين / سما /

شارك آلاف المواطنين الفلسطينيين قبل ظهر اليوم بتشييع اثنين من شهداء جنين الذين ارتقيا برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في مخيم جنين ومدينة جنين بشمال الضفة الغربية.

وقد انطلق موكب تشييع الشهيدين صالح أحمد محمد عمار 19 عاما ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف 21 عاماً سيرا على الاقدام من أمام المسجد الكبير بوسط جنين.

فيما لاتزال قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثمان اثنين من الشهداء الاربعة وهما نور الدين عبد الإله جرار 19 عاما وأمجد إياد حسينية 20 عاما.

وهتف المشاركون بهتافات وطنية تمجد الشهداء وتتوعد بالانتقام لمقتل الشهداء الاربعة .

وقال عطا ابو ارميلة امين سر حركة فتح لمعا ان اغتيال الشهداء الاربعة اليوم في جنين هي جريمة جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء جنين ومخيم جنين، وأن تصريحات التهديد التي يطلقها قادة الاحتلال الاسرائيلي لن ترهب جنين ولن تزيدها الا مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي .

واضاف ابو ارميلة ان الاحتلال الاسرائيلي قتل الشهداء الاربعة بسلاح امريكي ورصاص امريكي ونحن في جنين مستمرون في المقاومة وما حدث اليوم لن يزيد جنين الا اصرارا اكثر على التحدي ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

#تشييع جثمان #شهداء جنين #قوات الاحتلال

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