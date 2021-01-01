  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كان في طريقه لتنفيذ عملية..

الجيش الاسرائيلي يزعم: اعتقال مسلح فلسطيني متنكرا بزي جندي غرب رام الله

الإثنين 16 أغسطس 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يزعم: اعتقال مسلح فلسطيني متنكرا بزي جندي غرب رام الله



القدس المحتلة / سما /

زعم الجيش الإسرائيلي ظهر الإثنين، أنه اعتقل فلسطينيا مسلحا قرب مستوطنة بنيامين في رام الله.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الجيش أوقف فلسطينيا كان متنكرا بزي جندي إسرائيلي وهو في طريقه قرب مستوطنة معاليه لافونا في منطقة بنيامين غربي رام الله لتنفيذ عملية.
 
وأوضحت أن الفلسطيني كان بحوزته سلاحا نارية وأدوات حادة وسكين.
 
وبحسب المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، تل ليف رام، أظهر التحقيق الميداني أن الفلسطيني المعتقل من سكان جنين.
 
‏يشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع فجر اليوم في مدينة جنين، عقب اقتحام قوة من المستعربين الإسرائيليين لاعتقال أحد النشطاء الفلسطينيين، الأمر الذي أوقع أربعة شهداء.

#الجيش الإسرائيلي #اعتقال فلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

محدث..4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

وسائل الإعلام تكشف أسرارا عن أبرز قادة "طالبان الغامضين"

في تصريح "ناري".. حسن نصر الله: "شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن!"

تصريح ناري من لابيد ردا على رئيس وزراء بولندا

"هخلي الناس تمشي تتكعبل بالشقق".. ما الذي قصده السيسي عن قانون الإيجار القديم؟

الأخبار الرئيسية

السنوار

الفصائل تعقد اليوم اجتماعًا في مكتب السنوار لمناقشة قضايا وطنية مهمة .. اليك تفاصيلها

صاروخ

الإعلام العبري : صافرات الإنذار تدوي والقبة الحديدية تعترض صاروخ في سماء سديروت

السلطة ليست طرفًا فيه.. اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..

1

بالصور .. قناة عبرية: هنية يلتقي قادة طالبان سراً

وزيرة الصحة : وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية