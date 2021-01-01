الجيش الاسرائيلي يزعم: اعتقال مسلح فلسطيني متنكرا بزي جندي غرب رام الله

القدس المحتلة / سما /

زعم الجيش الإسرائيلي ظهر الإثنين، أنه اعتقل فلسطينيا مسلحا قرب مستوطنة بنيامين في رام الله.



وذكرت القناة 7 العبرية أن الجيش أوقف فلسطينيا كان متنكرا بزي جندي إسرائيلي وهو في طريقه قرب مستوطنة معاليه لافونا في منطقة بنيامين غربي رام الله لتنفيذ عملية.



وأوضحت أن الفلسطيني كان بحوزته سلاحا نارية وأدوات حادة وسكين.



وبحسب المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، تل ليف رام، أظهر التحقيق الميداني أن الفلسطيني المعتقل من سكان جنين.



‏يشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع فجر اليوم في مدينة جنين، عقب اقتحام قوة من المستعربين الإسرائيليين لاعتقال أحد النشطاء الفلسطينيين، الأمر الذي أوقع أربعة شهداء.