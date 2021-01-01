  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الصحة: الإصابات اليومية أصبحت بالمئات ونخشى الاسوء ان لم يلتزم المواطنون

الإثنين 16 أغسطس 2021 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: الإصابات اليومية أصبحت بالمئات ونخشى الاسوء ان لم يلتزم المواطنون



رام الله / سما /

قال مدير الشؤون الصحية في مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة مهدي راشد، إن أعداد الإصابات بـ"كورونا" زادت بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين، خاصة مع انتشار المتحور الجديد من الفيروس.

وأضاف راشد  للوكالة الرسمية ، أن هذه التطورات تتطلب الحذر من قبل المواطنين، وضرورة الالتزام بشروط الوقاية والسلامة بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة الى أهمية تلقي غير المطعمين للقاحات على الفور.

وأكد ان عدم الالتزام بما ذكر سيؤدي إلى الانزلاق الى ما هو أسوأ، وان ذلك ربما يؤثر على الجاهزية الصحية، اذا تصاعدت أعداد الإصابات بصورة كبيرة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل وفاة واحدة، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أن المؤشرات تدلل على عودة ارتفاع المنحنى الوبائي في الفترة الأخيرة، وأن المتحور "دلتا" الذي وصل إلى كافة المحافظات هو أكثر انتشارا، حيث إن دائرة العدوى للمصاب الواحد تصل من 8-10 أشخاص فيما لا تتجاوز 3 أشخاص بالفيروس العادي، كما أن هذه النسخة من الفيروس أكثر فتكا من الناحية المرضية، حيث تصل إمكانية دخول المصابين إلى المستشفيات طلباً للعناية المكثفة والتنفس الاصطناعي إلى أكثر من 10 أضعاف، عدا عن أن هذه النسخة من فيروس "كورونا" تصيب صغار السن والأطفال.

وشددت على أن الحكومة ليس لديها غاية أو هدف من العودة لسياسة الإغلاقات أو التعليم عن بعد، ولكن ذلك يحتم على المواطنين اتباع البروتوكولات الصحية للحفاظ على الصحة العامة وتجنب تفشي المتحور "دلتا" في أوساط المجتمع الفلسطيني وخاصة في المدارس.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا #المنحنى الوبائي

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من حركة حماس على أحداث افغانستان..

محدث..4 شهداء برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

طالبان تسيطر على قصر الرئاسة.. كرزاي يعلن عن تشكيل “مجلس تنسيق” لنقل سلمي للسلطة

وسائل الإعلام تكشف أسرارا عن أبرز قادة "طالبان الغامضين"

حزب منصور عباس يهدد: سنطيح بالحكومة إذا لم يكن لنا أي تأثير فيها

في تصريح "ناري".. حسن نصر الله: "شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن!"

تصريح ناري من لابيد ردا على رئيس وزراء بولندا

الأخبار الرئيسية

السنوار

الفصائل تعقد اليوم اجتماعًا في مكتب السنوار لمناقشة قضايا وطنية مهمة .. اليك تفاصيلها

صاروخ

الإعلام العبري : صافرات الإنذار تدوي والقبة الحديدية تعترض صاروخ في سماء سديروت

السلطة ليست طرفًا فيه.. اتفاق لتحويل أموال المنحة القطرية لغزة وفق هذه الآلية ..

1

بالصور .. قناة عبرية: هنية يلتقي قادة طالبان سراً

وزيرة الصحة : وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية