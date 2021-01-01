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الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في "مجدو"

الإثنين 16 أغسطس 2021 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجن "مجدو" عزل الأسير المضرب عن الطعام لليوم التاسع على التوالي علاء سميح الأعرج بظروف قاهرة وسيئة للغاية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بأن الأسير الأعرج (34 عاماً) من بلدة عنبتا شرق طولكرم دخل معركته بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري المتواصل بحقه، ليعزله الاحتلال في زنزانة ضيقة مساحتها 2×2.5 م، مليئة بالصراصير والحشرات والروائح الكريهة، بما فيها المرحاض، وينام على برش (أشبه بسرير) من الباطون وسط حرارة عالية جدا لا يمكن احتمالها، ولا تحتوي الزنزانة سوى على شباك بعرض 20 سم، ما يفاقم معاناة الأسير الذي يعاني مسبقا من مشاكل وأزمة بالتنفس.

يذكر أن الأسير الأعرج معتقل منذ 30 حزيران/يونيو 2021 بعد اقتحام منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس من قبل قوة إسرائيلية خاصة والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وحول للاعتقال الإداري لستة أشهر قابلة للتجديد ولم يمر على الإفراج عنه حينها عام واحد.

#الاحتلال #سجن مجدو #علاء الأعرج

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