العثور على حفريات لقوارض عمرها 34 مليون سنة بالصين

وكالات / سما /

أعلن فريق علمي صيني عن اكتشاف حفريات قديمة في منطقة نينغشيا شمال غربي الصين، مؤكدا أنها نوع جديد من القوارض.

وقال قونغ هاو من معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وهو أول مؤلف للدراسة، إن الأنواع الجديدة، المسماة يووميس روبستس، هي الأكبر في البناء ولديها أقوى أسنان بين جميع الأنواع المعروفة من اليووميس.

وقدر العلماء أن الأنواع الجديدة ربما تزن من 485 إلى 880 جرامًا، أي ما يقرب من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وزن الفئران.

وتشير أسنان الأنواع الجديدة إلى أنها عاشت في أواخر عصر الأيوسين، منذ حوالي 38 مليون إلى 34 مليون سنة.

ووفقًا للدراسة، من منتصف إلى أواخر عصر الأيوسين، اتسعت أسنان اليووميس تدريجياً بينما زاد ارتفاع تاج الأسنان وكتلة الجسم.