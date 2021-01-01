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أمريكي يدخل موسوعة غينيس لالتهامه أكثر من 32 ألف شطيرة "برغر"

الإثنين 16 أغسطس 2021 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكي يدخل موسوعة غينيس لالتهامه أكثر من 32 ألف شطيرة "برغر"



وكالات / سما /

كشف رجل أمريكي مولع بشرائح "البرغر"، عن دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتهامه 32340 شطيرة منها منذ عام 1972.

ويحتفظ صاحب الرقم القياسي بفواتير طلباته منذ 17 مايو 1972 عندما اشترى سيارته الأولى، وكان وقتها يلتهم ما يصل إلى 9 شطائر في اليوم، كما يحتفظ بكل علب الشرائح التي اشتراها على امتداد 49 عاما، وفق (روسيا اليوم).

ولا يقاوم غورسك رغبته اليومية في تناول وجبة البرغر، المكونة من قطعة خبز وشريحة لحم مع خضار الخس وشريحة جبن وصلصة الطماطم، ويعتبرها ألذ وجبة طعام في العالم.

وتقول زوجته ماري: "لم يخبرني بهوسه بشرائح البرغر عندما التقيته للمرة الأولى، لكن لم يشكل الأمر هاجسا بيننا، وقد ظل يتناولها كل يوم، وكنت أحضرها له في بعض الأحيان".

والغريب أن هذا الكم الهائل من الوجبات الجاهزة لم يصب الرجل بمشاكل صحية، إذ يؤكد أن آخر فحوصاته الطبية تشير إلى انخفاض مستوى الكوليسترول لديه كما أن ضغط دمه طبيعي.

ويقول الرجل البالغ من العمر 64 عاما: "إنه يحافظ على صحته بالحرص على المشي لمسافات طويلة كل يوم".

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